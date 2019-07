Die Streamerin Natalia Mogollon, besser bekannt als Alinity Divine, geriet letzte Woche ins Kreuzfeuer der Kritik, weil sie ihre Katze misshandelt haben soll. Nun entschuldigt sie sich für ihr Vergehen.

Tierschützer, Zuschauer und sogar Twitch selbst gehen nun auf die Barrikaden (Kotaku berichtet). Vorausgegangen war der Kontroverse ein Stream, in dem Alinity ihre Katze hinter sich auf den Boden warf. Aber auch diverse andere Vorfälle auf der Streaming-Plattform riefen die Kritiker auf den Plan, die nun eine temporäre Sperre der Übeltäterin fordern. Zuvor hat Alinity bereits im Livestream ihre Katze Wodka von ihren Lippen lecken lassen oder nach ihrem Hund getreten.

ATTENTION: @TwitchSupport,



Take a stand for cats & please remove Alinity from @Twitch immediately. She is using the platform to post animal abuse, which sends a dangerous message to anyone watching her videos. Cats are not props to abuse for more views 🐱pic.twitter.com/EsIsB5o6Tf