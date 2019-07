Ein neuer Held oder je nach Sichtweise Bösewicht betritt den Shooter Overwatch. Der Wissenschaftler Sigma überzeugt auf den ersten Blick die Fans, auch wenn ein Detail ganz genau unter die Lupe genommen wird.

Overwatch: Die Geschichte von Sigma

Sigma, so zeigt es Publisher Blizzard in einem ersten Video, hat sein Leben der Forschung gewidmet. Genauer gesagt der Erforschung der Schwerkraft und der Nutzung der Energie eines Schwarzen Lochs. Natürlich kommt es aber so wie es immer kommt: Kurz vor dem endgültigen Durchbruch verliert Sigma bei einem Experiment die Kontrolle und somit auch seinen Verstand. Am Ende ist er in einem Kampfanzug zu sehen, mit dem er nun in Overwatch richtig aufräumen möchte.

Der bereits 31. spielbare Charakter von Overwatch ist aktuell auf dem Test-Server des Multiplayer-Shooters vertreten. Der Neuzugang, der übrigens aus den Niederlanden stammt, kommt dort bei den Fans überwiegend positiv an.

OVERWATCH TRIVIA: new hero 'Sigma' has a name that derives from a combination of "Ligma" and "Sugma", his name before and after the horrific accident that gave him his new black hole powers. The lore continues to amaze!! pic.twitter.com/0NmMVwws0K — summertime vibes dante 🌹 (@videodante) July 22, 2019

"Overwatch Trivia: Der neue Held Sigma hat einen Namen, der sich aus der Kombination von "Ligma" und "Sugma" ableitet, seinem Namen vor und nach dem schrecklichen Unfall, wodurch er die "Schwarzes Loch"-Kräfte erhalten hat. Die Geschichte fasziniert immer wieder!"

Ein anderer erkennt in Overwatchs Sigma Ähnlichkeiten zum gleichnamigen Antagonisten aus Mega Man X:

overwatch sigma is just megaman x sigma but with less colors pic.twitter.com/y0HJjSFqlU — Nikko Genesis Evangelion (@NikkoGuy) July 22, 2019

Ein Detail sticht jedoch in vielen Beiträgen besonders hervor. Sigma, so hat es den Anschein, trägt keine Schuhe und Socken. Dieser durchaus interessante Blickfang sorgt für so manche Theorie und Spekulation.

sigma funded his research on gravity by selling feet pics — merritt k (@merrittk) July 23, 2019

"Sigma hat seine Forschung zur Schwerkraft mithilfe des Verkaufs von Fußbildern finanziert"

how would #sigma wear socks?



like this? or like this? pic.twitter.com/B24QIVx3wT — yeethaw me into a rodeo (@redp0nda) July 23, 2019

"Wie würde Sigma seine Socken tragen?"

baptiste and sigma have lead me to some important findings about talon's hiring requirements pic.twitter.com/OXj1VSCf8T — that's right boys (@mondocoool) July 23, 2019

"Baptiste und Sigma haben mir zu einigen wichtigen Erkenntnissen über die Einstellungsanforderungen von Talon verholfen."

Die Twitter-Nutzerin Jenevieve Frank hat das Problem kurzerhand in Angriff genommen und Sigma mehr oder weniger passende Schuhe verliehen:

Wieso Sigma barfuß unterwegs ist, bleibt derweil noch ungeklärt. Manche Fans vermuten, dass er über seine Füße die direkten Auswirkungen seiner Schwerkrafts-Experimente wahrnimmt. Ob dem tatsächlich so ist, lässt Blizzard unbeantwortet.

Einen Veröffentlichungstermin für Sigma gibt es noch nicht. Aktuell wird der Neuzugang auf dem Testserver von Overwatch genauer untersucht, um etwaige Balance-Schwächen ausfindig zu machen.