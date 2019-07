Als wir Mitte Juli unserer Facebook-Community einige sehr alte Spiele in Erinnerung riefen, fand sich unter den Kommentierenden auch eine Spielerin wieder, die eine wunderschöne Geschichte zu erzählen hatte. Wir haben uns mit Julia getroffen, um sie zu interviewen - über die Geschichte von ihrer großen Online-Liebe.

Das MMORPG Fiesta Online existiert seit 2006:

Anmerkung: Die eingestreuten "Fiesta Online"-Screenshots hat uns Julia freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Eine wunderbare, fiktive Welt

„Das auf dem Bild ist doch Fiesta Online 😍 meine Jugend, meine Gilde, meine Freunde 🤩♥️ meinen jetzigen Freund habe ich auch über Fiesta kennen gelernt“, kommentierte Julia eine Bilderstrecke, die wir vor Wochen auf Facebook gepostet haben - und schon schossen uns hunderte Fragen durch den Kopf, allen voran, welcher Mensch und welche Geschichte dahinter stecken. Im Interview sprach sie sehr offen über eine intensive Spielerfahrung, die sie in einem MMORPG gemacht hat, das nicht unbedingt jeder kennen wird.

Fiesta Online öffnete seine Pforten zu einer Zeit, als World of Warcraft den Hype um riesige Multiplayer-Welten angestoßen hatte. Während das "Free to Play"-Spiel im Grunde ähnlich funktioniert, kann vielleicht der Anime-Look noch als großes Alleinstellungsmerkmal gezählt werden.

Julia hatte es 2012 zufällig über eine Werbung entdeckt und dann eigentlich nichts mehr anderes gespielt. Mit WoW habe sie nie wirklich geliebäugelt. Die Optik sei ihr zu düster gewesen, wohingegen Fiesta Online mit seiner Buntheit und Verspieltheit genau das Richtige für sie war.

Julia, im Spiel Robinmausii genannt, ließ zusammen mit ihrer Gilde die Welt auf sich wirken.

Abseits vom allen Quests und Kämpfen sei Fiesta vor allem wegen seiner Community so großartig gewesen, meinte Julia.

„Diese Möglichkeit, quasi in Anführungsstrichen, körperlich auf so viele verschiedene Arten mit deinen Freunden zu interagieren. Ihr könnt zusammen tanzen, sich hinsetzen, in eine Instanz gehen, zusammen Monster abschlachten, ihr könnt questen, ihr könnt heiraten, gegen andere Gilden kämpfen. Ich würde schon sagen, dass die Community das Herzstück gewesen ist“, sagte sie. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals (ein Spiel) wieder so geil sein könnte.“

Hier hat sie auch ihren Freund kennenlernt, der im Spiel als kleine Berühmtheit galt und eines Tages „einfach so“ in ihre Gruppe geplatzt sei - mit einem freundlichen Hallo. Diese Offenheit, das habe sie sofort an ihm sofort gemocht. Diese Warmherzigkeit und das größte Gemeinschaftsgefühl, so Julia, hätte man vor allem in den Gilden erlebt, weshalb eine Aufnahme in diese heiß begehrt war.

Ihr anderer schönster Moment: Ihren 18. Geburtstag zusammen mit der Gilde feiern und pünktlich um 0 Uhr Serverschreie entsenden, um das ganze MMO daran teilhaben zu lassen.

Der Gilde ihres späteren Freundes beizutreten, gehört für sie zu einem der schönsten Momente in ihrer MMO-Zeit. Frisch mit Level 60 runter von der Akademie, musste sie eine Aufnahmeprüfung bestehen, die von ihr verlangte, einen Zungenbrecher aufzusagen. „Holzhacker Hack hackt hundert Hektar Holz, wenn Holzhacker Hick Holzhacker Hack beim Holzhacken hilft“, ratterte sie diesen beim Interview herunter, als ob kein Tag seitdem vergangen wäre.

Und so verbrachte sie eine schöne Zeit in Fiesta Online, kämpfte und levelte mit ihrer Gilde - die sogar über ein eigenes Forum verfügte - tauschte sich mit liebgewonnenen Freunden aller Altersgruppen über Teamspeak aus und machte die Welt von Fiesta Online unsicher. Immer mit dabei: Er, der sie „durch die Instanzen mitschleifte“. „Und irgendwann hat es dann gefunkt“, erklärte Julia.