Wenn sich Magier und Priesterin in der Wirklichkeit treffen

Nach langer Zeit vereinbarten sie dann ein erstes Treffen. Kein einfaches Unterfangen, da beide 300 Kilometer voneinander entfernt wohnten. War es komisch, einen Menschen zu treffen, den man zuvor nur aus dem Spiel gekannt hat? Nein, antwortete Julia gelassen darauf.

„Du hast ja immer diese Stimme. Und du redest ja jahrelang und jeden Tag mit dieser Person, und hast Instanzen und Quests und alles erlebt und Stunden gemeinsam gespielt“, so die Spielerin. „(Dank Fiesta) begegnest du einem Menschen komplett ohne Vorurteile, weil du seine Person und seinen Charakter kennst, also auch die vielen Leute, die ich jetzt noch nie reallife getroffen habe, egal, wie sie aussehen würden, ich hätte kein Problem damit (...) Du lernst eine Person zweimal kennen, sagen wir es so. Du hast schon ein gewisses Bild, aber du weißt von vorneherein, dass es ein netter Mensch ist.“

Eine von vielen Hochzeiten, an denen Julia teilgenommen hat. Von ihrer eigenen konnte sie leider keinen Screenshot mehr auftreiben.

Als die beiden als Paar zusammengekommen waren, änderte sich nicht viel. Sie reisten immer noch mit der Gilde umher und bestritten den einen oder anderen Dungeon. Fiesta Online bildete auch gleichzeitig das Hobby, das sie in der Fernbeziehung zusammenschweißte. Es hatte sogar eine Ingame-Hochzeit gegeben.

„Die Hochzeit hat ziemlich viel gekostet, also Ingame-Material, es waren schon ein paar Gold und dann musstest du nochmal Geld ausgeben, Reallife-Geld für Geschenkeinladungen, die musstest du anderen Leuten kaufen“, erinnerte sie sich. Zwischen 3 bis 7 Euro haben sie für ihren großen Tag springen lassen. „Dann hast du einen Countdown von einer Stunde gehabt. Nach diesem wurdest du in die Hochzeitswelt teleportiert, da gab es dann eine richtige Zeremonie. Und alle, die du eingeladen hattest, wurden mitteleportiert und konnten an der Seite stehen, herumhüpfen und sich freuen.“

Die Hochzeit war nicht nur schön gewesen, sie hat sogar kleine Ingame-Vorteile mit sich gebracht, auf die vor allem Julias Freund scharf gewesen sei. „Du hast einen kleinen Buff bekommen“, erklärt uns die Spielerin. „Solange du nicht gestorben bist, hattest du Herzchen um dich herumblubbern. Und du hattest eine tolle Fähigkeit, du konntest nämlich deinen verheirateten Partner zu dir rufen.“ Wäre es im echten Leben doch genauso einfach!

Fiesta Online hat Julia über einen großen Teil ihrer Schulzeit begleitet, mit ein paar Spielern steht sie heute noch in Kontakt.

Es war eine schöne Zeit in Fiesta Online gewesen, die sie auch durch manche schwere Phase getragen hat. Aber als Publisher Gamigo um 2015 herum immer mehr Änderungen am Spiel vornahm, diverse Server schloss, zugleich die Spielerzahlen einbrachen und das kritisierte Geldsystem den Spaß immer mehr raubte, war es für das Paar an der Zeit, das Spiel zu verlassen. Der Zeitpunkt war ohnehin passend, Julia hatte gerade ihre Schule beendet und nicht mehr so viel Zeit fürs Spielen.

Heute sind Julia und ihr Freund seit fünf Jahren zusammen und leben auch in einer gemeinsamen Wohnung. Über eine Whatsapp-Gruppe halte man noch Kontakt mit den wichtigsten Menschen aus der MMO-Zeit. Auch wenn beide berufstätig sind, finden sie immer noch Zeit zum Zocken - sie zockt derzeit Read Dead Redemption 2 auf ihrer PlayStation 4, er League of Legends auf seinem PC.

Auch wenn sie einen großen Teil ihrer Jugend in Fiesta Online verbracht hat, bereue sie nichts. „(Gaming) ist viel echter als Außenstehende denken, aber fiktiver als es sich manche Menschen leider wünschen. Es ist ein schmaler Grat,“ Aber dafür habe ihr das Spiel sehr viel zurückgeben, viele schöne Momente wie nette Menschen, allen voran den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. „Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es genauso wieder machen. Heute habe ich nicht mehr so viel Zeit zum Zocken, aber dafür zockt man intensiver“, erklärte Julia.

Die wichtigste Lektion, die Fiesta Online sie gelehrt und die sie auch mit in die echte Welt mitgenommen habe: Offen mit Menschen umzugehen, niemanden anhand seines Äußeren zu beurteilen und sich auf alle Arten von Persönlichkeiten einlassen zu können.

Wir hatten das Vergnügen, mit einem sehr warmherzigen Menschen sprechen zu dürfen, der Geschichte ihrer Liebe lauschen zu können, die von einer Welt in die andere übergegangen ist, und wünschen dem Paar alles Gute für die Zukunft. Und vor allem, wie Kollege Marco es mittlerweile zu einem Redaktionsmotto gemacht hat: Guten Loot!