In GTA Online können die Spieler ihr hart verdientes Geld in einem Casino verzocken. Die eigentlich Attraktion scheint allerdings der Parkservice des Etablissements zu sein.

Im Arena War beleibt der gute Mann verschont - stattdessen eliminieren sich die Spieler gegenseitig:

Das Diamond Casino & Resort ist aktuell Schauplatz diverser Massakkr in GTA Online. Viele Spieler deponieren eine ganze Menge Sprengstoff in diesem stark besuchten Gebiet oder schießen durch die Gegend, was ihr Waffenarsenal hergibt, um ein regelrechtes Blutbad anzurichten - und dabei so viele Spieler wie möglich zu eliminieren. Nicht wenige halten sich deshalb im Passivmodus um das Diamond Casino & Resort auf - reine Vorsichtsmaßnahme, um dem ständigen virtuellen Ableben einen Riegel vorzuschieben (Polygon berichtet).

Eine Figur im Speziellen verrichtet aber inmitten des brutalen Chaos stoisch ihren Dienst. Seht selbst:

Der eigentliche Leidtragende ist der Wagebneuster des Casino-Parkservices. Dieser ist nämlich all diesen Feuergefechten schutzlos ausgeliefert und "leidet" unter den Eskalationen der Spieler. Wahlweise stellen sich auch einige Unruhestifter dem ungefährlichen NPC mit bloßen Fäusten in den Weg und traktieren ihn auf diese Weise. Dabei parkt der arme Mann lediglich die Autos der Spieler und im Gegenzug honorieren diese sein hilfsbereites Handeln mit Gewalt. Nicht unbedingt die feine englische Art.

Das Netz erfreut sich jedenfalls an diesen ungewöhnlichen Ereignissen und versorgt die Spielergemeinde eifrig mit immer neuen Memes und reddit-Posts des armen Angestellten. Aber vielleicht hat Rockstar ja bereits ein Ass im Ärmel, um den Mann künftig vor den permanenten Übergriffen zu schützen ...