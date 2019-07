In Deutschland steigen die Temperaturen teilweise auf über 40 Grad. Derweil kommt kaum ein großes neues Spiel raus. Flaute überall also. Macht es so eigentlich noch Spaß zu zocken? Darüber sprechen wir in der neuen Ausgabe von spieletalks.

Schaut euch hier unseren Talk über den Sommer an:

Wenn ihr mehr zu den Spielen erfahren wollt, über die wir im Artikel gesprochen haben, können wir euch den Test zu Sea of Solitude empfehlen, das Matthias gerne gespielt hat.

René schwimmt, rennt und fliegt derweil durch die Welt von Breath of the Wild. Im Special The Legend of Zelda: Ein Link zur Finsternis haben wir gerade erst über Dunkelheit in der Zelda-Reihe geschrieben.

Und Michael ist gerade dabei, alle drei Teile der Neuauflage von Tomb Raider durchzuspielen. Wie uns der letzte Teil der Reihe gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Test zu Shadow of the Tomb Raider.

Wie immer freuen wir uns auch über Lob und Kritik von euch. Wenn ihr uns also Rückmeldungen über die aktuelle Folge von spieletalks geben wollt, dann schreibt diese doch gerne in unsere Kommentare. Wir sind immer gespannt auf eure Meinungen.