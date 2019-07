Stories von Videospielen drehen sich oftmals um Verschwörungen. Von manchen Menschen würden sie vielleicht nicht einmal als Fiktion betrachtet werden. Denn Verschwörungstheorien, die sich Menschen ausdenken, könnten oft auch als Handlungsstrang für Videospiele dienen. Könnt ihr unterscheiden, was Videospiel-Stories sind und was Verschwörungstheorien?

Verschwörungstheorien leben davon, dass manche Menschen geheime Organisationen oder dunkle Mächte vermuten, die uns kontrollieren. An einem Punkt, an dem sie sich Zusammenhänge in der Welt nicht mehr anderweitig erklären können, denken sie sich heimliche Operationen aus, die unbemerkt von der Öffentlichkeit stattfinden. Solche Verschwörungstheorien, wie die von der inszenierten Mondlandung, inspirieren Roman-Autoren immer wieder zu spannenden Geschichten – und könnten teils direkt aus Videospielen stammen.

Wir haben sieben Geschichten für euch zusammengestellt, die entweder die Story in einem Game sind oder aber eine verbreitete Verschwörungstheorie. In unserem Quiz könnt ihr beweisen, dass ihr beides voneinander unterscheiden könnt:

Wenn ihr fertig seid mit dem Quiz, dann schreibt uns doch bitte eure Ergebnisse in die Kommentare und sagt uns, bei welcher Geschichte ihr besonders unsicher wart!