Der Twitch-Streamer JadedBlue hat aktuell nur wenig zu lachen. In seiner letzten Übertragung kam es zu einem kleinen Unfall mit seiner Katze, der nun ziemlich teuer werden dürfte. Der Vierbeiner fühlte sich wohl nicht ganz so gut, saß auf dem Tisch direkt über dem Rechner von JadedBlue. Als die Katze sich übergeben musste, ging alles in die Lüftungsschlitze des Rechners und der Stream damit offline.

Nach dem ersten Schreck um die Katze von JadedBlue gibt es aber Grund zum Aufatmen. Dem Tier geht es soweit gut. Es scheint sich wohl nur um eine Magenverstimmung gehandelt zu haben, wie der Streamer auf Twitter berichtet. Jedoch gibt es deutlich schlimmere News, wenn es um seinen Streaming-Rechner geht. Nachdem dieser von dem Katzenfutter gesäubert wurde, lief er nicht mehr. Offenbar hat ein Kurzschluss dazu geführt, dass sämtliche Teile im Rechner kaputt sind. Nur die Festplatten können wohl gerettet werden.

Doch die Community ist hinterher und will JadedBlue helfen. Auf Gofundme haben einige Fans eine Kampagne erstellt, die 1000 Dollar für den Streamer zusammentragen will. Das Geld soll dann einem neuen Rechner zugutekommen, damit er auch weiterhin zocken und übertragen kann. Bislang hält sich der Andrang auf die Kampagne noch zurück. 14 Stunden nach dem Start gab es bisher nur einen spendenwilligen Unterstützer.