Im E3-Trailer von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 bekommt ihr den Bösewicht Ganondorf bereits zu Gesicht - und zwar in Form einer Mumie. Illustrator und Concept Artist Nicholas Kole gewährt euch einen Blick darauf, wie der Bösewicht in menschlicher Form aussehen könnte.

Das ist der Trailer zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2:

Im ersten Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wirkt Ganondorf etwas dehydriert. Ein Schluck Wasser würde ihm sicherlich gut tun und könnte ihm schnell wieder zu altem Glanz verhelfen. Genau das dachte sich auch Illustrator Nicholas Kole und verpasste dem Bösewicht eine lebendigere Gestalt.

"Jeder auf Twitter spekulierte darüber, wie die Mumie (die vermutlich Ganondorf ist) aus dem 'Breath of the Wild 2'-Trailer von der E3 aussehen könnte, wenn man ihn zwingen würde etwas Wasser zu trinken und er so zu ehemaliger Pracht zurückkehrt. [...] Ich habe genau auf die Informationen im Trailer geachtet und versucht, ihn (als den seltenen Gerudo-Mann) mit dem ikonischen Look der Gerudo im Spiel in Einklang zu bringen. Ich konnte nicht anders, als mich daran zu versuchen, das sehr spezifische Aussehen der Modelle/Shader im Spiel nachzubilden, und ich bin ziemlich erfreut über das Ergebnis!", verkündet Kole zu seinem Werk.

Zur Erklärung: Das aus der "The Legend of Zelda"-Reihe stammende Gerudo-Volk besteht fast ausnahmslos aus Frauen. Nur alle hundert Jahre soll ein männlicher Nachkomme geboren werden. Das letzte männliche Stammesmitglied war Ganondorf, der im Jahr der Dunkelheit geboren wurde und dementsprechend nur für Unheil sorgt.

(Quelle: ArtStation, Nicholas Kole)

Und hier steht er, Ganondorf in weitaus gesünder anmutender Gestalt. Kräftig gebaut und mit Schmuck ausgestattet, wie ihn wohl auch das Volk der Gerudo tragen würde.

(Quelle: ArtStation, Jordan Knight)

Auf die Illustration von Nicholas Kole aufbauend entschloss sich Jordan Knight, seines Zeichens Character Artist, das Werk in ein 3D-Modell umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine nicht minder beeindruckende Miniatur-Figur des menschlichen Ganondorf, die so auch im Handel erhältlich sein könnte.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 wird voraussichtlich Ende 2020 oder im Laufe des Jahres 2021 für Nintendo Switch erscheinen. Dabei sieht es ganz so aus, als würde Ganondorf wieder als Bösewicht zurückkehren. Verratet uns doch in den Kommentaren, was ihr von den künstlerischen Werken haltet!