Als Frau werdet ihr in Multiplayer-Spielen oft beleidigt und mit dummen Kommentaren versehen? Dann hilft eventuell ein altbewährter Trick: Gebt euch einen männlichen Nicknamen und es wird ruhiger, wie eine Overwatch-Spielerin erzählt. Traurig, aber wahr.

spieletalks #19: Toxische Community und Hasskommentare

Beleidigungen im Internet gehören leider längst zum Alltag, wie zuletzt auch eine US-Studie aufgezeigt hat. Vor allem Frauen fühlen sich des Öfteren in Multiplayer-Spielen aufgrund ihres Geschlechts angegriffen oder erhalten sexistische Nachrichten. So hat es zuweilen auch die Reddit-Nutzerin und Overwatch-Spielerin Claudiamilli erlebt.

Den Blizzard-Shooter spielt sie seit der Beta und sieht sich in etwa als durchschnittliche Spielerin, eventuell etwas unter dieser Klassifizierung. In Ranglisten-Spielen, so schreibt sie in ihrem Beitrag, habe sie es mehrmals erlebt, dass sie bei einer Niederlage oft zur Zielscheibe von Beleidigungen und Anfeindungen wurde. Warum genau, konnte sie sich zu Beginn nicht erklären, ehe sie darauf gekommen ist, ihren Battle.net-Namen zu ändern. Bislang hatte sie dort ihren echten Namen verwendet, der darauf schließen lässt, dass sie eine Frau sein könnte.

Nachdem sie ihren Nickname in den Namen eines männlichen Protagonisten aus einem Buch geändert hat, ist die Rate an Beleidigungen deutlich zurückgegangen. Zwar habe sie zeitgleich weniger Anerkennungen erhalten, aber dieses Opfer sei sie bereit zu bringen, wenn sie dafür weniger Vergewaltigungs-Sprüche erhält.

In den Kommentaren erhält die Spielerin viel Zuspruch und auch andere Frauen berichten davon, wie sie regelmäßig aufgrund ihres Geschlechts dumm angemacht oder beleidigt worden sind. Erst mit dem Wechsel zu einem männlichen Namen konnten sie das Problem ein Stück weit in den Griff bekommen.

Ein paar männliche Spieler berichten darüber hinaus, dass sie den umgekehrten Fall feststellen konnten. Mit einem weiblichen Namen wurden sie öfters beleidigt oder aufgrund ihres vermeintlichen Geschlechts angegriffen.

Nun die Frage an euch: Habt ihr als Spielerin schon einmal solche Fälle miterlebt und könnt ihr bei einem Namenswechsel von positiven Erlebnissen berichten? Verratet es uns doch in den Kommentaren!