Für einen guten Zweck streamnten der US-amerikanische Schauspieler und Sänger Jack Black und YouTube-Größe PewDiePie gemeinsam, doch das ganze lief etwas aus dem Ruder.

Eigentlich sollte es ein Livestream zum Sammeln von Spendengeldern sein. Alle Einnahmen kommen der Organisation NAMI zugute, die über psychische Krankheiten aufklärt. Aber aus dem Gemeinschafts-Stream entwickelte sich ein kleines Spektakel.

"Unabsichtlich" legte Jack Black ein Feuer in PewDiePies Minecraft-Heim, das sich in dem Holzbau rasch ausbreitete und das Haus schließlich abbrennen ließ, wie in dem oben verlinkten YouTube-Video zu sehen ist.

Ganz in "Jack Black"-Manier machte sich der Schauspieler danach zügig aus dem Staub mit der Begründung, er habe noch ein Barbeque geplant. Immerhin hat er PewDiePie nach dem Debakel ebenfalls dazu eingeladen.

Eine gute Sache hatte das ganze jedoch: Durch den Stream konnten insgesamt 30.000 US-Dollar an Spenden eingenommen werden, welche der wohltätigen Organisation zugute kommen. Der kleine Feuervorfall konnte nicht wenige Zuschauer dazu animieren, ihren Teil dazu beizutragen.