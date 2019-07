Es gibt viele Möglichkeiten, eine in die Jahre gekommene Beziehung wieder auf Touren zu bringen. Eine äußerst ungewöhnliche Herangehensweise sorgt derzeit auf Reddit für viel Resonanz.

Voller Euphorie postete der Reddit-Nutzer FrodaPB, hinter dem das besagte Paar steckt, ein Bild der ersten gemeinsamen Konsole, welche nun der mittlerweile siebenundzwanzig Jahre dauernden Ehe neues Leben einhauchen soll. Auf Empfehlung der Kinder schaffte sich das Mittfünfziger-Ehepaar nämlich eine Xbox 360 an.

Tipps und Ratschläge aus der Community gibt es reichlich. Der Nutzer MrCENSOREDbot empfahl den beiden Portal 2 als Koop-Spiel und Jaraxlle-TV pries Fallout 3 an. Auch die Spiele Bioshock und Red Dead Redemption tauchen unter den Community-Vorschlägen auf.

Ganz unbewandert scheint das Paar in dem neuen Terrain jedenfalls nicht mehr zu sein, denn im Falle von Fallout 3 verwiesen die beiden darauf, die "Game of the Year"-Edition des Spiels im Auge zu haben, um in den Genuss aller Spielinhalte - auch der nachgereichten DLCs - zu kommen.

Welche "Xbox 360"-Spiele könnt ihr persönlich empfehlen? Was ist euer absoluter Favorit für die Microsoft-Konsole? Und von welchen Spielen würdet ihr lieber Abstand halten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!