Sekiro: Shadows Die Twice - Mod verwandelt euch in Woody aus Toy Story

Das feudale Japan in Sekiro - Shadows die Twice ist ein an sich durchaus düsterer Ort mit fiesen Gegnern. Eine Mod macht sie freundlicher - zumindest in der Theorie.

Kinderhelden in aktuellen Videospielen: Diese Mod-Idee ist längst ein alter Hut. Spätestens mit Thomas, der Lokomotive in Resident Evil 2 hat die Umsetzung dennoch noch einmal an Popularität gewonnen und erobert längst andere Spiele. Der aktuelle Fall betrifft From Softwares Sekiro: Shadows Die Twice.

Der zuständige Modder huckleberrypie hat vor kurzem mit seinem Cousin Toy Story 4 gesehen und kam danach auf die Idee, Protagonist Woody in das feudale Japan zu verfrachten. Was an sich nach einer lieblichen Idee klingt, entpuppt sich in Wahrheit als fast schon gruselig. Die leeren, niemals blinzelnden Augen von Woody sorgen in den Kämpfen von Sekiro - Shadows Die Twice für einen leicht psychopathischen Unterton. Aber seht selbst:

Wenn ihr die Mod einmal ausprobieren wollt, benötigt ihr lediglich die PC-Version von Sekiro - Shadows Die Twice und die Sekiro Mod Engine. Anschließend könnt ihr die Sheriff Woody Mod kostenlos auf nexusmods herunterladen.

Woody in Sekiro und Thomas, die Lokomotive in Resident Evil 2: Welchen Kinderhelden würdet ihr gerne mal als Modifikation in einem Videospiel sehen? Verratet uns eure Vorschläge in den Kommentaren!