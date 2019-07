Im ersten Super Smash Bros. gab es neben den serienbekannten Modi auch diverse Minispiele. In einem davon - der Pikachu-Herausforderung "Board the Platforms" - konnte nun ein seit vierzehn Jahren bestehender Speedrun-Rekord gebrochen werden.

In einem YouTube-Video erklärte der Nutzer km9103, auf welche Strategien er zurückgegeriffen hat, um bei seinem Rekord-Durchlauf im Super Smash Bros. Zeit einzusparen und die bisherige Bestzeit zu knacken (Kotaku berichtet). Das Video liefert den Beweis und zeigt, wie sich der Spieler durch den Plattform-Parcour schlängelt und so den seit vierzehn Jahren amtierenden Champion Joel "Isai" Alvarado vom Thron stößt. Mit 16,93 Sekunden, also nur mit einer winzigen Verbesserung, konnte er die vorherige Bestzeit von 16,95 Sekunden schlagen.

Mit dem neuen Rekord ist aber noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Theoretisch wäre es durchaus möglich, eine bessere Zeit zu erzielen, sofern einschlägige Speedrun-Tools zum Einsatz kommen. Diese ermöglichen den Spielern beispielsweise, Save Stats zu setzen oder ihre Durchgänge Frame für Frame zu koordinieren, um die bestmögliche Zeit zu erreichen. Sollte allerdings auf die Anwendung solcher Hilfsmittel verzichtet werden, dann ist es gut möglich, dass der neue Rekord noch eine ganze Weile bestand hat.

Es bleibt abzuwarten, ob nochmal 14 Jahre vergehen müssen, bis der Spieler km9103 widerum geschlagen wird. Wie ist eigentlich eure Meinung zu Speedruns? Schaut ihr euch gerne Spiele im Schnelldurchlauf an oder versucht euch möglicherweise sogar selbst an Rekorden dieser Art? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!