Ein verärgerter Messebesucher der ChinaJoy 2019 hat seine PlayStation 4 Pro aus Protest gegenüber Sony zerstört. Der Mann war wütend über die Ankündigung, dass das Action-Spiel Genshin Impact auch für PS4 erscheinen soll.

Das ist der Gameplay-Trailer zu Genshin Impact:

Die Welt der Videospiele liefert nicht selten auch mal Gründe sauer zu sein. Zum Beispiel, wenn ein Videospiel mit unzähligen Bugs erscheint oder wenn Mikrotransaktionen für Spielvorteile sorgen, obwohl man für das Spiel bereits den Vollpreis bezahlt hat.

Auf der ChinaJoy 2019, einer Videospielmesse in Shanghai, sorgte hingegen die PS4-Vorstellung von Genshin Impact für einen Ausraster. Der Grund: Das Spiel ähnelt dem "Open World"-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowohl visuell als auch spieltechnisch. Zu viel für einen der Messebesucher. Er holte eine PS4 Pro-Konsole aus seinem Rucksack und zerschmetterte sie vor den Augen zahlreicher Besucher auf dem Boden. Damit wurden nicht nur die umstehenden Leute auf den Mann aufmerksam, sondern auch die Security:

When Mihoyo unveiled Genshin Impact for PS4, many noted the game was inspired by BOTW.



Some fans of BOTW are upset that Sony is promoting this game because of the similarities + they think it’s shameless of Sony.



This man smashed his PS4 at ChinaJoy in protest. pic.twitter.com/jwJqwREgaz — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 3. August 2019

"Als MiHoYo Genshin Impact für PS4 vorstellte, stellten viele fest, dass das Spiel von Breath of the Wild inspiriert wurde. Einige Fans von Breath of the Wild sind verärgert darüber, dass Sony dieses Spiel trotz der Ähnlichkeiten unterstützt und sie denken, das sei schamlos. Dieser Mann hat seine PS4 auf der ChinaJoy aus Protest zerschmettert".

Genhsin Impact wurde von Entwicklerstudio MiHoYo erstmals auf der diesjährigen E3 2019 für PC und Mobilgeräte angekündigt. Wie Game Rant berichtet, sorgte bereits der erste Trailer zum Spiel für Kritik seitens der Fans.

Tatsächlich sind gewisse Ähnlichkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht von der Hand zu weisen. Vor allem grafisch lässt sich das Spiel kaum von Nintendos "Open World"-Adventure unterscheiden. Selbst der ein oder andere Gegner ist in ähnlicher Gestalt in dem Zelda-Abenteuer anzutreffen. Im Unterschied zu Nintendos Adventure scheinen aber mehrere Charaktere spielbar zu sein und das Gameplay wirkt etwas actionorientierter.

