Normalerweise leiten Kampfspiele dazu an, den Gegner möglichst gekonnt zu vermöbeln. Dass es auch anders geht, bewies nun der Streamer VFist. Inspiriert von dem Genre machte er seiner Freundin einen Heiratsantrag.

Im Rahmen der EVO 2019, dem größten Kampfspielturnier des Jahres, machte VFist seiner Partnerin Shino Oni diesen eher ungewöhnlichen Antrag. Vor versammelter Menge ging er vor ihr auf die Knie, in seinen Händen eine schmuckschatullenartige Box, ausgekleidet mit der Nachricht “Will you be my Main?” Der Ausdruck "Main" bezeichnet normalerweise den Lieblingscharakter eines Spielers, aber in diesem Kontext ist die Bedeutung der Partnerschaft, beziehungsweise Ehe unmissverständlich (Dualshockers berichtet).

Thanks so much @AvoidThePuddle for helping me out w/ my marriage proposal to @shinoslov 🙏🏻 She said yes🙌🏻 did it w/ a fight stick too #fgc #EVO2019 pic.twitter.com/jCO77l2BGr