Ein Tod im Hardcore-Modus kann äußerst ärgerlich sein, nicht so in diesem Fall: Zwar musste sich der Streamer Phil "Philza" Watson von seinem Spielfortschritt verabschieben, "gewonnen" hat er jedoch eine ganze Menge.

Vor einigen Monaten war Philza noch ein völlig unbekannter Streamer, inzwischen hat er sich zu einer Größe unter den Minecraft-Spielern gemausert. Und der Grund dafür ist eben jener Tod im Spiel, welcher ihm - zugefügt durch eine Spinne und einen Zombie - nach einem fünfjährigen Überlebenskampf im Hardcore-Modus seinen Fortschritt raubte - zu sehen oben im Video.

Dieser Verlust brachte Philza eine Menge Aufmerksamkeit ein. Mittlerweile umfässt sein Twitch-Kanal ganze 7.000 Abonnenten - also Zuschauer, welche für seine Streams Geld bezahlen. Seinen regulären Job im Verkauf behielt Philza zwar zunächst, hängte ihn aber wegen seines rasant ansteigenden neuen Gehalts letztlich an den Nagel, wie PC Gamer berichtet.

"Ich verdiene jetzt mehr im Monat, als ich in zwei Jahren in meinem eigentlichen Job verdient habe", erkärte der Streamer. Entspannte Morgenstunden, ausgeschlafen und mit Frühstück inklusive. Seinen neugewonnen Reichtum will der Streamer allerdings nicht verprassen, sondern sparen.

Pläne für die Zukunft hat Philza bereits gemacht. Durch sein besseres Gehalt als Streamer will er seine amerikanische Freundin aus Kalifornien heiraten und zu ihr ziehen. "Früher wusste ich nicht einmal, ob ich genug Geld habe, um nach London zu fliegen", gestand er. Nun dürfte das jedenfalls kein Problem mehr sein.