Für das Kratos-Cosplay sind die deutsche Cosplayerin Kes von Puch und ihr Freund Marcel verantwortlich. Während Kes das Outfit des Kriegsgottes anfertigte, ging Marcel regelmäßig ins Fitnessstudio. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Zum Vergleich: So sieht Kratos im Trailer zum neuesten Ableger der 'God of War'-Reihe aus:

Es gibt aufwendige und weniger aufwendige Cosplays. Im Falle von Kratos aus God of War ist wohl ersteres der Fall. Mit Ausnahme derer, die von Geburt an mit dem Körper eines Kriegsgottes gesegnet sind, müssen hierfür viele Stunden im Fitnessstudio verbracht werden. Immerhin ist ein muskelbepackter Körper bei einem Cosplay von Kratos die halbe Miete.

(Quelle: Instagram, js.digital.arts)

Wie die englischsprachigen Webseite Kotaku berichtet, hat die deutsche Cosplayerin Kes von Puch über 1.000 Stunden an Arbeit investiert, um das Outfit von Kratos herzustellen. Vom Gürtel und den Taschen, bis hin zu den Hosen und den Waffen - einschließlich der Bearbeitung von echtem Leder - ist alles selbst gemacht.

(Quelle: Instagram, christian.gschweng)

Marcel hat seine Zeit hingegen größtenteils im Fitnessstudio verbracht. Und wohl auch im Badezimmer, um sich für das Cosplay eine Glatze zu rasieren und den Bart entsprechend zu stutzen. Allein das Auftragen des Make-ups könne bis zu acht Stunden in Anspruch nehmen.

(Quelle: Instagram, vonkoenigsmarck)

Während die Farbe am Ende einer Show entfernt und das Outfit abgelegt werden kann, "wird der Bart bewahrt", so Kes, "wir betrachten ihn jetzt als Teil der Familie".

Insgesamt sind über 1.000 Stunden in die Herstellung des Kratos-Outfits geflossen, doch die Arbeit von Kes von Puch und Marcel hat sich gelohnt. Was haltet ihr von dem Kratos-Cosplay? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!