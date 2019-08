Super Mario Maker 2 | Spieler baut einen funktionierenden Taschenrechner

Für gewöhnlich wird der Editor von Super Mario Maker 2 dafür benutzt, um spaßige „Jump and Run“-Level zu bauen. Die Möglichkeiten gehen aber natürlich weit darüber hinaus. Der Nutzer „Helgefan“ treibt es mit seinem beeindruckenden Taschenrechner-Level auf die Spitze! Der kann für euch nämlich tatsächlich einfache Matheaufgaben lösen.

Schaut euch das kleine Meisterwerk im Video an!

Der deutsche Spieler „Helgefan“ hatte bereits in Super Mario Maker mit einem Taschenrechner-Level für Aufsehen gesorgt. Selbst Takashi Tezuka, der Producer des Spiels, meldete sich zu Wort und sagte in einem Interview mit Game Informer dazu, dass er nie gedacht hätte, dass so etwas möglich sei.

Der erste Taschenrechner-Level von Helgefan konnte dabei „nur“ zwei vom Spieler bestimmte Zahlen zwischen 0 und 7 addieren. Mit „The Cluttered Chaos-Calcutor 2“ – so heißt der Level in Super Mario Maker 2 für Nintendo Switch – geht er einen Schritt weiter. Hier könnt ihr Zahlen zwischen 0 und 9 wählen. Und auch das Subtrahieren ist möglich, sodass sogar ein negatives Ergebnis angezeigt werden kann.

Wenn ihr den Taschenrechner selbst ausprobieren möchtet, könnt ihr den Level in Super Mario Maker 2 unter folgender ID finden: C81-8H4-RGG.

Zugegeben: Bei euren Hausaufgaben wird euch Super Mario Maker 2 nicht helfen können, aber nichtsdestotrotz ist die Umsetzung faszinierend. In einem Reddit-Post erklärt Helgefan, welche Logik hinter seinem ersten Taschenrechner-Level steckt – ähnlich sollte der Nachfolger funktionieren.

Habt ihr den Taschenrechner getestet? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch der Level gefallen hat! Falls ihr andere beeindruckende Kreationen aus Super Mario Maker 2 kennt, könnt ihr uns auch davon berichten!