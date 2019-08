GTA Online bricht seit neuestem wieder dutzende Spielerrekorde. Das hängt vor allem mit dem neuen Update zusammen, das die Spieler zu Glückspiel und Glamour im neu eröffneten Casino einlädt. Wir haben untersucht, wieso sich so viele Spieler dafür begeistern.

Verzehnfacht euer ganzes Geld - oder verliert alles auf einen Schlag!

Das Comeback einer belächelten Nebenaufgabe

Casino-Elemente haben seit jeher eine beliebte, aber eher untergeordnete Rolle in Games. Sie gehören neben Angeln und Kopfgeldern zu den häufigsten Nebenaufgaben, mit denen Open Worlds ausgestattet werden. Ob in Fallout: New Vegas, Far Cry 3, Pokémon: Rote/Blaue Edition, The Legend of Zelda - Breath of the Wild - die Minispiele sind ganz unterhaltsam, halten aber keinen Spieler länger als eine halbe Stunde bei der Stange. GTA - Online hat das Konzept nicht von Grund auf erneuert, aber ein paar Aspekte anders umgesetzt.

Holt sie euch, diese Welt voller Glück und Pech, Siege und Niederlagen, Geld und Tod!

Das Casino vervollständigt die GTA-Welt

Zu sagen, dass GTA - Online durch das Update nur um ein paar Spielautomaten erweitert wurde, würde seine Bedeutung komplett verfehlen. Das Diamond: Casino & Resort ergänzt das Spiel nicht nur um Glücksspiel, sondern auch um einen ganzen Kosmos, der sich gut in eine Welt voller Kriminialität, Luxus und Glamour einfügt. Darüber hinaus macht es einen großen Kernaspekt des Spiels - nämlich mit Geld um sich zu werfen - zum Hauptthema. In anderen Spielen endet diese verführerische Welt sofort jenseits des Spieltisches.

Während die Spieler eine neue Gelegenheit bekommen, Großstadt-Luxus auszuleben, treffen sie hinter den Fassaden auf neue Auftraggeber, die sich mit Mord, Kredithaien und Geldwäsche auseinandersetzen müssen. Cocktailpartys, neue Klamotten, neue Lebensstile - das Update erweitert das Multiplayer-Leben in jedem Bereich um neue Facetten. Es nimmt mit dem Gebäude im Vergleich zu anderen DLCs einen sehr kleinen Platz ein, aber an ihm hängt eine ganze Welt, die vor allem eine große soziale Komponente miteinbringt: Alle wollen sie das große Geld machen, aber alle wissen, dass sie auch viel verlieren können. Direkt auf einen Schlag.

Jeden Tag dürft ihr einmal am Glücksrad drehen und dabei Erfahrungspunkte, Geld und im besten Fall ein Auto gewinnen.

Fühlt euch alle willkommen!

Das Update gehört zu den einsteigerfreundlichsten Erweiterungen, die Entwickler Rockstar je für GTA Online veröffentlicht hat. Zum Ersten, weil die Teilnahme nicht erfordert, sich mit vielen Mechanismen auseinanderzusetzen und sich mit etlichen Investitionen sowie Aufträgen lange und hart nach oben zu arbeiten. Die Spieler bringen einfach ihr Geld mit und versuchen ihr Glück. Dieses Angebot richtet sich nicht nur an die Langzeitspieler, die mit ihren Geldtransportern anrücken können, sondern auch Einsteiger können teilnehmen, auch wenn sie nicht mit so viel Barem spielen können, was sich selbstverständlich schnell ändern kann.

Zum Zweiten ist das Update deswegen auch einsteigerfreundlich, weil sich Rockstar auf sehr einfache Spielvarianten beschränkt hat. Das Casino bietet Spielvarianten wie Einarmige Banditen, Three Card Poker, Roulette, Black Jack, Pferderennen und Glücksräder an. Keines dieser Spiele erfordert viel Einarbeitungszeit und jede Spielrunde dauert meist auch nur wenige Sekunden. Wer verliert, kann es gleich nochmal probieren.

In jedem Spiel fordert ihr die Bank des Casinos heraus. Gegen andere Spieler könnt ihr allerdings (noch) nicht antreten.

Es gibt wirklich etwas zu gewinnen - und zu verlieren

Der Hauptgrund, warum Poker als Nebenquest die Leute oft nicht fesselt: Es gibt nichts Interessantes zu gewinnen. Eventuelle Gewinnobjekte sind nicht nützlich genug, und Geld lässt sich auch durch andere Tätigkeiten viel einfacher verdienen. In GTA - Online dagegen hat das Casino eigene seltene Objekte zu bieten: Kleidung, Dekorationen und vor allem schnelle Schlitten. Ab hier greift dann auch der Glücksspiel-Effekt (weshalb der DLC auch in einigen Ländern gesperrt ist).

Selbst für Spieler, die keines der angebotenen Spiele beherrschen, lohnt es sich, das Casino aufzusuchen - für die Atmosphäre oder sei es auch nur, um die tägliche Gewinnchance am Glücksrad zu nutzen. Und die Spieler, die viel investieren und sich das Luxusapartment kaufen, erhalten Zugang zu einer Elite-Gesellschaft und weiteren Missionen, die zwar nicht wirklich lang ausfallen, aber den typischen GTA-Charme liefern.

Es stellt sich die Frage, wie lange das Update die Leute begeistern kann - ab wann die wenigen Spiele langweilen, ab wann jeder Spieler alle Objekte gewonnen hat, ab wann die Leute sich nach mehr Missionen verzehren. Es kann durchaus sein, dass das Ganze in zwei Wochen komplett an Fahrt verliert - oder dass Rockstar schnell neue Inhalte nachliefert. So oder so - das Update macht Laune auf viele verschiedene Weisen.