Wer in Spielen genau Ausschau hält, kann Geheimnisse entdecken, die die Entwickler dort für eifrige Spieler versteckt haben. Anspielungen, Witze oder absoluter Blödsinn - Dieses Phänomen nennt sich Easter Egg. Während es gar nicht so leicht ist, diese zu finden, ist es ebenfalls eine Kunst, ein Spiel anhand eines Easter Eggs zu erkennen. Heute könnt ihr euer über die Jahre gesammeltes Nerd-Wissen auf die Probe stellen - in unserem ultimativen Quiz.

Und, wie habt ihr abgeschnitten? Habt ihr das Zeug zum Videospiel-Osterhasen oder konzentriert ihr euch lieber auf das Wesentliche in Spielen? Welches Easter Egg ist euer liebstes? Schreibt uns eure Ergebnisse und Meinungen gerne in die Kommentare!