In Resident Evil 4 könnt ihr von einem großen Waffenarsenal Gebrauch machen, um eure Gegner auszuschalten. Doch selbst mit dem Öffnen einer Tür lässt sich einer der gefährlichsten Gegner des Spiels erledigen, wie nun ein YouTuber unter Beweis stellte.

Dante Ravioli widmet sich auf seinem YouTube-Kanal absurden und als unmöglich zu meistern geltenden Herausforderungen in Videospielen. Dazu gehört auch, Boss-Gegner in Resident Evil 4 mit Hilfe einer Tür zu erledigen wie eines seiner Videos zeigt. "Ich musste es zumindest versuchen", erklärte Dante Ravioli gegenüber Kotaku.

Gesagt, getan. Gekonnt lockte er den Boss-Gegner Dr. Salvador in die Falle, indem er sich in einem Gebäude verschanzte, wobei ihn nur eine Tür von seinem Widersacher trennte. Dr. Salvadors Kettensäge verriet ihm dabei, wann es an der Zeit war die Tür aufzustoßen, damit diese gegen den Boss-Gegner prallt. Die Prozedur wiederholte er einige Male bis sein Gegner schließlich das Zeitliche segnete.

Laut Dante Ravioli würden sich auch noch weitere Boss-Gegner durch das rabiate Öffnen von Türen ins Jenseits befördern lassen. Das einzige Problem dabei ist, dass sich die wenigsten davon in der Nähe von Türen befinden.

Da die Kollision mit einer Tür im Spiel jedoch offenbar unweigerlich zu Schaden führt, könnte dies unter Umständen einen baldigen ähnlichen Bildschirmtod für andere Boss-Gegner bedeuten.