Viele "GTA: San Andreas"-Spieler mussten sich sicher etliche Male die entnervten "Follow the damn train, CJ"-Rufe von Big Smoke anhören, weil die entsprechende Mission schon wieder als verloren galt. Machne Aufträge sind aber auch überraschend einfach zu absolvieren.

"Fish In A Barrell" heißt die Mission, welche so leicht sein soll, wie kaum eine andere in der gesamten Story von GTA: San Andreas. In der zweiten Hälfte des Spiels verschlägt es euch nämlich nach Las Venturas - das Rockstar-Pendent zu Las Vegas -, wo ihr als Handlanger für eine kriminelle Vereinigung arbeitet (Kotaku berichtete).

Erweißt ihr euch als würdig und schafft es bis zu der besagten Mission, dann wird eine Zwischensequenz abgespielt, in der der Protagonist CJ mit einem Komplizen einen Vertrag unterschreibt und so Teilhaber eines Casinos wird. Natürlich wird der erfolgreiche Deal nach erfolgreichem Abschluss mit ordentlich Alkohol begossen. Das war's.

Ihr müsst noch nicht einmal etwas für den Erfolg der Mission tun. Nach Abspielen der Sequenz habt ihr es geschafft. Mehrere GTA-Wikis geben zwar an, dass diese ursprünglich Teil einer größeren Mission hätte sein sollen, in dem ihr den Casinobesitzer mit einem Golfschläger vor feindlichen Angriffen verteidigen müsst, aber auch wenn diese Idee durchaus plausibel klingt: wirkliche Belege dafür, dass dies der Wahrheit entspricht, gibt es nicht.

Derweil machen sich einige Nutzer im Internet über diese "schwierige" Mission lustig und geben mitunter belustigt an, Jahre gebraucht zu haben, um sie zu schaffen. Wieder andere zeigen sich einfach verwirrt von der nur aus einer Zwischensequenz bestehenden Mission. Etwas Gutes bleibt am aber Ende jedoch: Scheitern könnt ihr in "Fish In A Barrell" keinesfalls!