Die besten Speedrunner haben Super Mario Odyssey in unter einer Stunde durchgespielt. Katun24 hat dafür zwar 5 Stunden, 24 Minuten und 13 Sekunden gebraucht - jedoch mit verbundenen Augen.

(Quelle: YouTube, Katun24)

Der Rekord für den schnellsten Speedrun in Super Mario Odyssey liegt derzeit bei 59 Minuten und 14 Sekunden. Eine beeindrucktende Leistung, die der Spieler Mitch nach Angaben der Webseite Speedrun.com vor etwa einem Monat abgeliefert hat.

Katun24 versuchte sich bei dem Adventure neulich ebenfalls an einem Speedrun und hat das Spiel mit einer Zeit von 5:24:13 durchgespielt. Die Besonderheit: Er bewältige den gesamten Durchlauf mit verbundenen Augen und konnte dementsprechend zu keinem Zeitpunkt sehen, wo er sich im Spiel gerade aufhielt.

Seine Prämissen: Das Hauptspiel in einer einzigen Sitzung durchspielen, und zwar ohne Pausen, ohne fremde Hilfe und ohne die Augenbinde abzunehmen. Der "Assist Mode", bei dem Mario zusätzliche Gesundheit erlangt und nicht stirbt, wenn er über eine Level-Begrenzung stürzt, bleibt zudem deaktiviert.

Um sein Ziel zu erreichen, benötigte Katun24 einen Plan. Die Level-Architektur zu kennen und Umgebungsgeräusche als Hinweise zu nutzen, reichen für einen kompletten Durchlauf natürlich nicht aus. Aus diesem Grund fertigte der Speedrunner ein Skript an, in dem er detailliert beschreibt, welche Bewegungen er nach der Reihe auszuführen hat. An dieses Skript musste er sich halten, denn anderenfalls hätte er das Ende von Super Mario Odyssey wohl nie erreicht.

Bei zufällig generierten Aspekten des Spiels oder bei Fehlern, die Katun24 widerfahren sind, galt es zu improvisieren und sich anzupassen. Das ist dem Speedrunner astrein gelungen. Unter der Bedingung Super Mario Odyssey mit verbundenen Augen durchzuspielen, stellte Katun24 einen neuen Weltrekord auf. Verwendet hat er dafür übrigens einen Gamecube-Controller.