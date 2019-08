Wollt ihr euch bestmöglich auf die "The Witcher"-Serie vorbereiten? Dann könnt ihr Geralt von Riva in The Witcher 3: Wild Hunt ab sofort durch den Schauspieler Henry Cavill ersetzen.

Das ist der Trailer zur Netflix-Serie:

Wie bereits bekannt ist, wird Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher vom Superman-Darsteller Henry Cavill gespielt. Dank einer Mod für The Witcher 3: Wild Hunt kann der Schauspieler die Rolle des Hexers jetzt auch im Spiel übernehmen. Wie das aussieht, seht ihr auf dem folgenden Bild:

Die Mod ersetzt Geralts ursprüngliches Gesicht durch das von Henry Cavill. Während er auf diesem Bild noch klar als der Schauspieler zu identifizieren ist, den ihr vermutlich alle kennt, ändert sich die Sachlage, sobald ihr Geralt im Spiel einen Bart verpasst:

Könnt ihr den Start der Netflix-Serie kaum noch abwarten, lässt sich die Wartezeit mithilfe der Mod vielleicht ein wenig überbrücken. Auf der Webseite Nexusmods könnt ihr die "Henry Cavill"-Modifikation kostenlos für die PC-Version von The Witcher 3: Wild Hunt herunterladen.

Um sie nutzen zu können, müsst ihr nach Angaben des Modders Adnan aber zusätzlich im Besitz des DLCs Hearts of Stone sein. Das Hauptspiel alleine reicht also nicht aus.

