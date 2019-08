Die Zahl verworfener Kozeptzeichnungen für niemals veröffentlichte Pokémon ist groß. Der YouTuber DrLava hat nun das Material ausrangierter Taschenmonster gesichtet und auf Twitter veröffentlicht. Besonders ein Wesen sticht dabei heraus.

Bei dem Pokémon handelt es sich eigentlich um eine komplette Entwicklungsreihe, die auf den Namen Kotora-Familie hört, was übersetzt "Baby-Tiger" bedeutet. Kotora, die Basis-Stufe und Raitora, die Weiterentwicklung wurden 1997 mit der Spaceworld Demo von Pokémon Goldene Edition und Pokémon Silberne Edition eingeführt. Kürzlich gesellte sich eine weitere Entwicklung hinzu. Diese bestand zunächst nur aus einer Rückansicht (Gamesradar berichtet).

Lost Pokemon of the Day: the Kotora family



Cut from both Generations 1 and 2, the Kotora line was a three-stage family of Electric tigers -- as well as probably being the series' most beloved lost Pokemon family.



(Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/6) pic.twitter.com/tVGn5eTsoi