Spieler, die Call of Duty: Modern Warfare für PlayStation 4 vorbestellen, erhalten exklusiven Vorabzugang zur Beta-Version des Spiels. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier.

Einen Eindruck vom Multiplayer, den ihr vorab testen könnt, bekommt ihr in diesem Video:

Spieler, die sich Call of Duty: Modern Warfare auf PlayStation 4 kaufen, erhalten exklusive Vorteile. Das Spiel wird auf der Sony-Konsole früher als auf anderen Systemen in den Early Access gehen. Wer sich eine von zwei bestimmten Versionen vorbestellt, kann sogar noch früher die Multiplayer-Beta testen. Und so geht’s:

Early Access mit der Operator Edition

Wenn ihr die Operator Edition von Call of Duty: Modern Warfare digital vorbestellt, werdet ihr automatisch für das erste PS4-exklusive Beta-Wochenende registriert, das am 12. und 13. September stattfindet. Außerdem in der Operator Edition enthalten sind:

ein dynamisches Design

ein Blackout-Charakter

verschiedene digitale Objekte (Taktik-Messer und drei weitere Objekt-Packs)

Genauere Infos zur Edition findet ihr im PlayStation Store:

Early Access mit der Operator Enhanced Edition

Auch mit der digitalen Vorbestellung der Operator Enhanced Edition bekommt ihr exklusiven Vorabzugang am Wochenende vom 12. und 13. September. Außerdem in der Operator Enhanced Edition enthalten sind:

alle Inhalte der Operator Edition

3.000 "Call of Duty"-Punkte

Alles Weitere im PlayStation Store:

Was, wenn ich nicht vorbestelle?

Wer nicht vorbestellt, bekommt auf PS4 vom 14. bis 16. September im Zuge einer offenen Beta Zugang zum Spiel. Dieser gilt natürlich ebenso weiterhin für alle Vorbesteller, die bereits ab dem 12. spielen können.

Spieler, die auf anderen Plattformen zocken, stoßen ab dem 19. September dazu. In der Zeit bis zum 23. September findet nämlich der zweite Beta-Test statt, an dem auch "Xbox One"- und PC-Spieler teilnehmen können.