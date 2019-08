Charakter-Editor-Quiz | Erkennt das Spiel an den selbst gebauten Redakteuren!

Unsere Redakteure haben sich in verschiedenen Charakter-Editoren selbst nachgebaut. Könnt ihr erraten, in welchen Spielen sie sich erstellt haben?

Wir alle lieben es, in Charakter-Editoren herumzuspielen. Je nach Detailgrad der Anpassungsmöglichkeiten können die witzigsten, teils aber auch verstörendsten Gestalten dabei herauskommen. Die Devise: Je wilder, desto besser – die Absurditäten, die manche Charakter-Editoren zulassen, machen sie mitunter schon berühmtberüchtigt.

Wenn man aber versucht, sich selbst so originalgetreu wie möglich nachzubilden, fällt es vielleicht gar nicht mehr so leicht, die fertigen Figuren dem Spiel zuzuordnen, in dem sie erstellt wurden. Vor diese Aufgabe stellen wir euch jetzt! Erratet Spiele anhand der virtuellen Zwillinge unserer Redakteure:

Und schreibt uns hinterher, wie viele Punkte ihr bekommen habt! Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse.