Im US-Bundesstaat Washington wurde ein Mann von der Polizei kontrolliert, weil er Pokémon Go über acht Handys gleichzeitig zockte - in seinem Auto.

Wie die Seattle Times berichtet, hat die amerikanische Polizei am Dienstagabend einen Mann kontrolliert, der mit seinem Wagen auf einer vielbefahrenen Straße plötzlich anhielt. Als Beamten daraufhin nach dem Rechten schauen wollten, wurden sie Zeugen von etwas sehr Kuriosem.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm