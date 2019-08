Grandia 2 | Übersetzungsfehler sorgt für Gelächter und Kopfschütteln

Spieleinhalte in andere Sprachen zu übersetzen ist keine einfache Aufgabe. Speziell, wenn es sich um eine so komplizierte Sprache handelt wie die Deutsche. Da können schnell Fehler passieren. Dieser Irrtum hat jedoch den Vogel abgeschossen.

Es kann häufiger vorkommen, dass ein Übersetzer Schwierigkeiten, hat ein Wort angemessen in eine andere Sprache zu übersetzen, besonders wenn dieses Wort gleich mehrere verschiedene Bedeutungen haben kann. In einer gut koordinierten Lokalisation sollte ein solcher Missverständnis gar nicht aufkommen, denn im besten Fall hat der Übersetzer das Spiel gespielt und kennt den Kontext. Außerdem sind in den Textdateien eines Spiels die Anwendungen des Wortes meistens genau erklärt.

Beim Rollenspiel Grandia 2, das ursprünglich für PlayStation 2 und Dreamcast erschien, scheint das jedoch nicht der Fall gewesen zu sein. Denn hier sieht es danach aus, als hätte es beim Übersetzen einige grundlegende Missverständnisse gegeben. Aufgefallen ist hier ein böser Schnitzer dem "Rocket Beans TV"-Redakteur Gregor Kartsios, der dies via Twitter der Welt mitteilte.

OK, das ist mein neues Übersetzungs-Highlight: Die deutschen Texte bei Grandia 2 haben das englische Wort "Miss", was während der Kämpfe im Kontext "Daneben" bedeutet, mit "Fräulein" lokalisiert. 🤣👍 #grandiahdcollection #nintendoswitch #lokafail #deu… https://t.co/0I2vm86LDo pic.twitter.com/Px8FifmFPp — Γρηγόριος Κάρτσιος (@Chaz_Ashley) 16. August 2019

Dass dieser durchaus amüsante Fehler niemandem aufgefallen ist, fällt indes schon schwer zu glauben, zumal zumindest das Wort "Fraulein" auch in den englischen Wortschatz einen Weg gefunden hat und dort die gleiche Bedeutung trägt wie im Deutschen.

Hier stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu diesem Fehler kam. Ursprünglich in Europa erschienen ist das Spiel Anfang der 2000er Jahre in englischer Sprache, ehe es später auch auf Deutsch übersetzt wurde. Dieser Fehler lässt an dieser Stelle drei Erklärungen zu:

1. Der Übersetzer hat schlicht und einfach nicht aufgepasst und bei der Endabnahme ist dieser Fehler nicht aufgefallen. 2. Jemand, der der deutschen Sprache nur sehr begrenzt mächtig war, wurde mit der Übersetzung betraut und hat sich zu sehr auf Wörterbücher und Übersetzungsprogramme verlassen. 3. Es hat sich jemand einen gehörigen Scherz erlaubt.

Egal wie es zu diesem "MISSverständnis" kam: Nun dürfen sich die deutschsprachigen Spieler in Grandia 2 an einer netten Kuriosität erfreuen.

Ob es die Entwickler allzu sehr erfreuen wird, dass ihr Spiel hierzulande nun überwiegend aufgrund eines Übersetzungsfehlers zurück ins Bewusstsein der Menschen gelangt ist, darf natürlich bezweifelt werden. Andererseits heißt es ja auch nicht umsonst: "Selbst schlechte PR ist gute PR."