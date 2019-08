The Witcher 3 erschien 2015, wurde zu einem riesigen Erfolg und konnte zahlreiche Preise erringen. Heutzutage gilt das Spiel als die Messlatte, an der sich andere RPGs und "Open World"-Spiele messen lassen müssen. Bald nun erscheint dieser Brecher auch auf der Switch. Wir durften diese Version vorab schon einmal anspielen.

Ein neues Zuhause für Geralt: The Witcher 3 für Nintendo Switch

Der Übergang zur Nintendo Switch

Man sollte meinen, die Truppe von CD Projekt Red hätte derzeit mit der Entwicklung und Vermarktung des im nächsten Jahr erscheinenen Cyberpunk 2077 alle Hände voll zu tun. Doch nun soll noch ein neuer Markt erschlossen werden.

Bereits im Mai 2019 gab es Gerüchte darüber, The Witcher 3: Wild Hunt könnte auch auf der Nintendo Switch erscheinen. Im Juni dann wurden diese Gerüchte auch von offizieller Seite aus bestätigt.

Neben dem Grundspiel werden ebenfalls die beiden von der Kritik hochgelobten DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine zur Verfügung stehen, wodurch ihr vom Inhalt her keinerlei Abzüge zu befürchten braucht. Als Release-Datum ist bislang der 15. Oktober 2019 geplant, womit sich das Spiel in den üblichen Vorweihnachts-Verkauf einreihen wird.

Auch auf die umfangreichen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine dürft ihr euch freuen.

Die Plattformen im Vergleich

Das Spiel selbst war schon auf PlayStation 4 und Xbox One von der Leistung her eine echte Hausnummer, und diese nun auf die Switch zu übertragen, da kann so manch einer durchaus skeptisch werden.

Mit einigen Abstrichen müsst ihr natürlich rechnen: Die Texturen sind etwas härter und vor allem Objekte in der Ferne wirken ein wenig verschwommen. Dennoch fallen diese "Schwächen" aufgrund des kleineren Bildschirms zumindest im Handheld-Modus kaum auf, während sie am Fernseher durchaus erkennbar sind.

Mit Distanzen hat das Spiel auf der Switch einige kleine Probleme.

Ein ordentliches Plus hingegen sind die kurzen Ladezeiten, die ihr auf der Switch erleben werdet. Während diese auf der PS4 und der Xbox One noch ein leidiges Thema waren, stören sie auf der Switch nun kaum mehr. Tatsächlich bietet die Nintendo Switch von allen Plattformen die geringsten Ladezeiten.

Das Gameplay funktioniert im Prinzip genau so wie auch auf den anderen Konsolen, mit einem kleinen Unterschied: Für Nintendo gilt nunmal die japanische Steuerung, was bedeutet, dass Knöpfe für Bestätigung und Abbruch im Vergleich zu den anderen Konsolen vertauscht sind. Auch läuft das Spiel bis auf ein oder zwei Rucklern zwischendurch (die gibt es aber auch auf den anderen Plattformen) durchaus flüssig.

Meinung von Ove Frank