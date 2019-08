PewDiePie | Jetzt ist er unter der Haube

Viele Fans werden sich sicherlich freuen, andere müssen nun besonders stark sein: PewDiePie hat geheiratet. Entgegen seiner sonstigen Auftrittsweise fand das Ereignis vergleichsweise ruhig und sensationslos statt.

Felix Kjellberg, wie der YouTuber PewDiePie mit bürgerlichem Namen heißt, hat seiner Verlobten, der Mode-Designerin Marzia Bisognin das Ja-Wort gegeben. Das Paar ist schon seit bald einem Jahrzehnt liiert, gestern wurde die Partnerschaft dann mit zwei Ringen besiegelt.

Die Neuigkeiten verkündte der YouTuber aus Schweden auf seinem offiziellen Twitter-Account. Im Tweet enthalten sind Bilder von der Hochzeit, begleitet von Kjellbergs Worten: Wir sind verheiratet! Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich bin so froh, dass ich mein Lebe mit dieser umwerfenden Frau teilen darf."

Zuvor teilte die Braut die frohe Botschaft bereits auf ihrem Instagram-Account, begleitet von einer Auswahl von Schnappschüssen. So schrieb sie: "Gestern, am 19. August - exakt acht Jahre nachdem wir uns begegnet sind - haben wir unsere Hochzeit im Kreise unserer engsten Freunde und Familie gefeiert."

We are married!!! I'm the happiest I can be ❤️ I'm so lucky to share my life with this amazing woman. pic.twitter.com/RA3iKAgMOs