Wir haben Need for Speed: Heat für euch auf der gamescom angespielt und geben euch bewegte Eindrücke aus dem Rennspiel sowie ein erstes Fazit zu dem, was wir erlebt haben.

Die Traditionsreihe Need for Speed kehrt mit einer überraschenden Ankündigung noch in diesem Jahr auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zurück: Need for Speed: Heat soll euch im November wieder Sommer-Flair verschaffen.

In dem Rennspiel verschlägt es euch nämlich in eine amerikanische Küstenstadt, deren Straßenverkehr ihr mit aufgetunten Autos unsicher macht. Dabei kombiniert das Spiel diesmal ein paar bewährte Serienelemente und versucht dabei trotzdem, sich frisch anzufühlen. Wie gut das auf den ersten Blick gelingt, erfahrt ihr in unserem gamescom-Fazit-Video, in dem wir euch auch einige ganz frische Spielszenen zeigen:

Erstes Fazit und neue Spielszenen nach dem Anspielen von Need for Speed: Heat

Noch mehr Infos zum Spiel bekommt ihr direkt von den Entwicklern. Denen haben wir ein paar Fragen zum Spiel gestellt, in denen es unter anderem um die Wahl der vertretenen Hersteller, neue Spiel-Features und Online-Modi geht. Das Interview seht ihr hier:

Need for Speed: Heat | Entwickler berichten Details zum neuen Serienteil

