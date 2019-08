Nicht selten bleibt Fan-Post unbeantwortet. Nach jahrelangem Warten scheint eine Reaktion auf ein solches Schreiben eigentlich gänzlich ausgeschlossen. Bei Microsoft hat man aber ein derartiges Relikt ausgegraben und sich an den Absender gewandt!

Vor siebzehn Jahren schrieb der damals noch junge Mitchell Riley einen Brief an Microsoft. Seamus Blackley, einer der Verantwortlichen für die Entwicklung der ersten Xbox-Konsole, auf welcher Mitchell seine Videospielabenteuer erlebte, übersah die Zeilen des Jungen jedoch wohl in der Masse an Zusendungen. Eine Antwort bekam Mitchell somit nie.

Bis jetzt - denn der verschollene Brief tauchte nun auf wie Blackley auf Twitter erklärt. Als Wiedergutmachung hat man sich für den mittlerweile erwachsenen Mitchell auch etwas ganz besonderes ausgedacht.

I found this heartbreakingly adorable letter in a old box of my Microsoft desk rubble. To my horror, I had obviously never responded to it, leaving the clearly wonderful little Mitchell Riley hanging for 17 years. This week I asked you all on Twitter to help me find him. AND... pic.twitter.com/jZ9cRUHd6o