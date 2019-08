Blizzard setzte dem beliebten Twitch-Streamer Ali ‘GrossGore’ Larsen offenbar ein virtuelles Denkmal in World of Warcraft: Classic. Dieser zeigt sich allerdings alles andere als erfreut über die ungewöhnliche Ehrung.

Mit World of Warcraft: Classic kehrt das MMORPG zurück zu seinen Wurzeln. Kein Wunder also, dass der Streaming-Veteran und Serienanhänger GrossGore zwecks Tätigkeit einen Blick auf das Ergebnis wift. Sehr zum Verdruss entdeckte er dabei einen Troll-NPC. „Sie hätten jeden verdammten Namen oder jedes verdammte Wort auf der Welt auswählen können und ratet mal, wie [Blizzard] den Troll genannt haben“ , äußerte der Streamer sein Empören in einem Video auf Twitter. Der Troll trägt nämlich den verblüffend ähnlichen Namen "Grozgore".

I've got a complaint to make against @Blizzard_Ent /@Warcraft



I'm not joking. Please share this video to raise awareness with my situation. pic.twitter.com/8EYeEsJbyz