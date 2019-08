Vor vielen Jahren hatten mein jüngerer Bruder und ich eine schöne Tradition am Freitagabend. Er zockte Call of Duty: Modern Warfare 2 im Multiplayer und ich saß daneben. Nachdem er jahrelang der Zuschauer bei meinen Spielen gewesen war, konnte ich nun stattdessen entspannen, mit ihm reden und zusehen, wie er Gegner auseinandernahm. Das klingt komisch, aber es war wundervoll.

CoD: MW2 hat bis heute einen der besten Multiplayer:

Der Showmaster mit dem Controller

Zum Anfang meiner Studienzeit vor vielen Jahren kehrte ich noch jeden Freitag in meine Heimatstadt zurück. Natürlich war der Besuch bei meiner Familie irgendwo auch zweckmäßig, wenn es um Wäsche waschen und andere Dinge ging, aber selbstverständlich fehlten mir meine Liebsten auch. Gerade mein Bruder.

Selbstverständlich entwickelten er und ich uns wegen der räumlichen Distanz etwas auseinander, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Lebensabschnitte, unterschiedliche Sphären - aber das Zocken verband uns glücklicherweise nach wie vor. Dazu gehörte auch der "Call of Duty: Modern Warfare 2"-Abend mit seiner PlayStation 3. Wir haben ihn nie erfunden oder geplant, es wurde einfach zu einer coolen Gewohnheit - ein neues Event, nachdem wir Jahre zuvor noch gemeinsam das Cartoon-Special auf Super RTL geschaut hatten.

Die Bühne meines Bruders: Irgendwelche Schrottplätze, zerbombte Städte und ein Waldhaus.

Es lief jedes Mal ähnlich ab: Gegen 20 Uhr spielte er die erste Partie und erzählte währenddessen von der Schule. Mein Bruder war dermaßen gut in dem Spiel, dass es ihm keine Mühe bereitete, mir lange Geschichten zu erzählen und währenddessen ein ganzes gegnerisches Squad auszuschalten. Explosionen, Schüsse, Rauchgranaten - und irgendwo dazwischen huschte mein Bruder wie ein unsichtbares Wiesel über die Map. Runde für Runde.

Wenn er doch mal verlor, wurde es nur witziger. Dann schaltete er auf seine pampige und sarkastische Art um, mit der er per Voice-Chat den Gegnern das Leben schwer machte. Oder er gab mir den Controller, um sich auszuruhen und mir dabei wie ein übertrieben strenger Coach Ratschläge beim Spielen zu geben. Ich bin nicht gut in Call of Duty, ich gebe es zu. Daher war ich immer froh, wenn ich die Show wieder an ihn abgeben konnte - auch etwas stolz, wie gut er sich in diesem Spiel mittlerweile machte, nachdem ich ihn früher in Crash Bash abgezogen hatte.

Gegen 22 Uhr kam seine Ausraster-Phase, in der er richtig gemein wurde und seine bisherigen Rekorde noch überbieten wollte, seine Team-Kollegen schlimmer zusammenschnauzte als seine Gegner und sich riesig über Siege freute. Wenn meine Eltern ihn wegen Ruhestörung ermahnten, kam seine ruhige Phase, in der nur noch passiv mitspielte, das Treiben der anderen kommentierte und sich ansonsten nur mit mir unterhielt. Und auf jeden Sieg pfiff. Gegen 0 Uhr kam er zum Ende, die Show war vorbei. Mein Aquarium mit Explosionen.

Das ist neun Jahre her und ich vermisse diese Abende ein wenig. Lieber Bruder, wenn du das hier liest, danke für diese Abende und mach dir keinen Kopf, dass ich die meiste Zeit nur passiv daneben gesessen habe. Dafür wurde mir eine Super-Show geboten. Und ich rate dir nach wie vor einen eigenen Stream-Channel aufzumachen. Ich wette, du kannst es heute immer noch. Vielleicht nicht mehr so präzise zielen wie früher, aber so schlagfertig kommentieren.