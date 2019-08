Eve Online | Entwickler CCP besucht Fan zu Hause

Eve Online verfügt über eine lebhafte Community. Jährlich finden sich eingefleischte Anhänger im isländischen Reykjavik zu einem Fan-Treffen ein. In diesem Jahr geht das Event allerdings auf Tour. Eine Haltestelle war dabei sogar das Zuhause eines Fans.

Seit dem Fanfest 2018 ist es beschlossene Sache: Das Event wird auf Reisen gehen und macht dabei Halt bei einem Fan im finnischen Kemiönsaari bei ihm zu Hause. Vorausgegangen war dieser Entscheidung ein Auswahlverfahren, in welchem sich "Eve Online"-Spieler für eben diesen Besuch bewerben konnten, indem sie begründeten, warum ausgerechnet ihr Wohnort der perfekte Treffpunkt für die Community-Veranstaltung sei. Letztlich fiel die Wahl auf Lauri aus Finnland. Nun besuchte Entwickler CCP samt dem CEO Hilmar Veigar und einer Keynote im Gepäck den glücklichen Gewinner.

Just arrived in Finland for Fanfest at Home. pic.twitter.com/ioAZvJkBH1