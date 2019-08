Ein Reddit-Nutzer stellt sich einem ambitionierten Ziel: Er will jedes Zelda-Spiel zu 100 Prozent durchspielen. Fünf Serienableger hat er bereits hinter sich.

Die "The Legend of Zelda"-Reihe hat schon über 30 Jahre und zahllose Spieleableger auf dem Buckel. Wer will, kann hunderte Stunden mit Held Link und Prinzessin Zelda verbringen - so wie es der Reddit-Nutzer BradyJohnston plant.

Im Gaming-Subreddit kündigt BradyJohnston an, dass er nun damit begonnen hat, alle Zelda-Spiele zu 100 Prozent durchzuspielen. Zuletzt hat er den N64-Ableger The Legend of Zelda: Majora's Mask zu Ende gebracht. Zuvor hat er bereits The Legend of Zelda: The Wind Waker, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Ocarina of Time und The Legend of Zelda: A Link Between Worlds durchgespielt.

Aktuell steht er schon bei über 345 Stunden Spielzeit und ein Ende ist gewiss noch nicht in Sicht. Als nächstes steht für ihn das erste The Legend of Zelda auf dem Plan, welches in Japan 1986 das Licht der Welt erblickt hat. Bis zum nächsten ganz großen Ableger, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, hat der Nutzer immerhin noch ein wenig Zeit über. Allerdings steht mit The Legend of Zelda: Link's Awakening schon demnächst eine Neuauflage des gleichnamigen "Game Boy"-Klassikers vor der Tür.

Wir wünschen dem Spieler viel Erfolg bei seiner Herausforderung. Hand aufs Herz: Wie viele Zelda-Spiele habt ihr bereits durchgespielt? Sind es mehr als 5, über 10 oder habt ihr alle Serienteile ins Herz geschlossen? Verratet uns eure Anzahl in den Kommentaren!