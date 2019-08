Im neuen spieletalks tauschen sich Mandy, Steve und René darüber aus, was sie auf der gamescom 2019 in Köln erlebt haben: Die besten Spiele, die coolsten Präsentationen, die schönsten Momente. Aber es geht auch um Enttäuschungen der Messe.

Wie ihr sicher mitbekommen habt, war spieletipps auch in diesem Jahr wieder auf der gamescom in Köln vor Ort. Wir haben Interviews geführt, Spiele angezockt und Präsentationen gesehen. Drei unserer Redakteure, Mandy, Steve und René, haben sich zusammengesetzt, um die Erfahrungen von der gamscom 2019 Revue passieren zu lassen.

Wenn ihr wissen wollt, was unsere Highlights, Enttäuschungen und besten persönlichen Erlebnisse der Messe waren, klickt hier auf das Video:

gamescom 2019 - Highlights, Enttäuschungen, persönliche Erlebnisse

Falls ihr auf der gamescom 2019 wart oder sie von zu Hause aus verfolgt habt, sagt uns doch in den Kommentaren: Was waren eure Highlights? Welche Spiele haben euch am besten gefallen? Und was sollte sich eurer Meinung nach an der Messe verändern? Natürlich freuen wir uns auch über Feedback zu unserer Sendung spieletalks, also scheut nicht, uns eure Meldungen da zu lassen!