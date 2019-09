Wer suchet, der findet. So geschehen im Falle der Mobile-Version von Grand Theft Auto: San Andreas. Fans des "Open World"-Spiels haben nach intensiver Recherche tatsächlich neue Cheat-Codes herausgefunden.

Die verrücktesten Cheats in GTA San Andreas

Die "Grand Theft Auto"-Reihe steht für viele Qualitäten: Große, offene Welten, vielschichtige und abgedrehte Charaktere, eine Menge Action und Cheat-Codes. Vor allem die "PlayStation 2"-Ära von GTA kann auf eine Reihe von witzigen und hilfreichen Cheats zurückblicken.

Nun haben Fans und der YouTuber Vadim M in Grand Theft Auto: San Andreas neue Cheats entdeckt. Allerdings nicht in der Originalversion von 2005, sondern in der Portierung für iOS und Android. Diese stammt vom Entwickler War Drum Studios im Auftrag von Rockstar Games und Take-Two. Offenbar hat das Studio während der Portierung neue Cheats und Entwickler-Tools implementiert, um bestimmte Dinge zu testen und diese nicht vollständig entfernt.

(Quelle: YouTube, Vadim M)

Um die neuen Cheats zu nutzen, benötigt es zwingend eine Tastatur, die mit eurem Smartphone verbunden wird. Anschließend könnt ihr beispielsweise Protagonist CJ Waffen geben, die normalerweise erst in späteren Missionen zum Einsatz kommen. Oder ihr nutzt die Möglichkeit, laufende Events und Missionen komplett zu überspringen oder macht euch und eure Fahrzeuge komplett unverwundbar.

Die neuen Cheat-Codes sind jedoch ausschließlich in der HD-Version von GTA: San Andreas nutzbar. Das Originalspiel für die handelsüblichen Konsolen und den PC bleibt dahingehend unangetastet. Hier gelten dieselben Codes wie immer.