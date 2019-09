Pokémon gibt es mittlerweile viele. Und nicht wenige davon sind für ihre kuriosen Designs bekannt. Leider schaffen es nicht alle verrückten Entwürfe tatsächlich in ein fertiges Spiel des Franchises.

Muneo Saitō, ihres Zeichens verantwortlich für die Designs der legendären Raubkatzen-Pokémon Entei, Raikou und Suicune aus der zweiten Generation, zeichnete noch einige Kreaturen-Designs mehr. Unglücklicherweise fanden einige dieser Entwürfe keine Verwendung.

Der Twitter-Kanal Dr. Lava's Lost Pokemon zeigt nun einen dieser Entwürfe, der erstaunlich deutlich an eine beliebte Knabberei angelehnt ist:

