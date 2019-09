Die Sims 4 | Spieler rasten wegen neuem Treppen-Feature aus

Anlässlich des fünften Geburtstags von Die Sims 4 bekommt das Spiel eine Neuerung, welcher innerhalb der Community euphorisch entgegengefiebert wird: Treppen lassen sich nun nahezu beliebig anordnen.

Mit dem neuen Update können "Die Sims 4"-Spieler ab sofort Treppen auch in U- oder L-Form bauen. Dies war vorher nicht möglich. Jetzt könnt ihr diese Funktion ganz einfach über das Baumenü auswählen, indem ihr eine beliebige Treppe bearbeitet und dann auf der Höhe eurer Wahl die entsprechende Abzweigung festlegt. Auf rund verlaufende Wendeltreppen müsst ihr aber auch weiterhin verzichten (SimTimes berichtete).

Bei der Community scheint diese Änderung wohl auf Wohlwollen zu stoßen, denn nicht wenige zeigen sich begeistert von den neuen Möglichkeiten des Treppenbaus. "Ich kann nicht glauben, dass ich wegen der Treppen in Die Sims weine. Ich bin ein Sims-Freak!", erklärt beispielsweise die YouTuberin lilsimsie ihre Reaktion auf die neuen Treppenformen. Auch viele Twitter-User freuen sich über das Update, denn dort finden sich bereits jede Menge überschwänglicher Resonanzen. Ein kleiner Auszug:

