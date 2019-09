Twitch | Spieler will "League of Legends"-Weltrekord aufstellen und wird gebannt

Ashkan "TF Blade" Homayouni wollte die Nummer eins unter den türkischen Streamern werden. Sein unangebrachtes Verhalten auf Twitch, gefolgt von einem zweiwöchigen Bann machten ihm aber schließlich einen Strich durch die Rechnung.

Ashkan Homayouni, besser bekannt als TF Blade, "League of Legends"-Streamer und E-Sportler bei Team Liquid, zeigte in seinen Twitch-Streams Ausschnitte aus Chat-Verläufen, in denen er die türkische Liga des Spiels als "Hundescheiße" und türkische Spieler als "Hunde" und "zurückgeblieben" diffamierte - zu viel des Guten (oder des Schlechten), das empfand auch Riot Turkey, die türkische Niederlassung von Riot Games, so. Mitten im Stream kam dann die Reaktion auf dieses unpassende Verhalten: eine vierzehntägige Sperre (Dotesports berichtet).

Der Streamer wollte diese Strafe allerdings nicht auf sich sitzen lassen. TF Blade gab unter anderem an, von einigen Spielern getrollt worden zu sein, welche dafür nicht bestraft worden seien. Außerdem würde Riot Turkey zu streng gegen ihn vorgehen, angeblich aufgrund rassistischer Motive vorgehen, da er im Chat englisch sprach. Normalerweise sei es gängige Praxis einen auffälligen Spieler zunächst im Chat stummzuschalten. Durch die Masse an Spielerbeschwerden kam es jedoch direkt zu der zwangsläufigen Auszeit.

Zudem behielt sich Riot vor, sollten weiterhin Beschwerden über TF Blade eintrudeln, den Account von TF Blade unter Umständen auch permanent zu sperren. Nach welchen Kriterien genau der "League of Legends"-Entwickler die Dauer seiner Kontosperren festlegt, ist aber unbekannt.

Eigentlich plante TF Blade sich in allen Ligaregionen der Welt auf den ersten Platz zu kämpfen. Seine Sperre fuhr der Streamer aber ein, als er in der Türkei erst auf Platz drei rangierte. Ob TF Blade nach Ablauf seiner Sperre einen zweiten Anlauf wagen wird, ließ er zwar noch offen, will der Streamer aber weiterhin sein Vorhaben verwirklichen, dann führt kein Weg daran vorbei.