Gears 5 | Fan lässt sich bei Anspieltermin die Heldin tätowieren

Würdet ihr euch ein Tattoo von eurer Lieblingsspielreihe stechen lassen - vor den Augen eines großen Publikums bei einem Anspieltermin? Marcus aus Aachen hat genau das getan. Der "Gears of War"-Fan hat uns erzählt und gezeigt, wie tief seine Liebe zur Serie reicht.

Auf einem Event zum bevorstehenden Release von Gears 5 in Berlin hat sich ein langjähriger Fan von Gears of War ein Tattoo von der Protagonistin Kait Diaz stechen lassen. Marcus aus Aachen, der, wie er sagt, Fan der ersten Stunde ist, hat an einem Gewinnspiel teilgenommen und durfte sich eines aus zwei möglichen Motiven aussuchen. Gestochen hat das Tattoo Marc Fischer vom Berliner Studio Pechschwarz Tätowierungen.

Wenn ihr bestaunen wollt, wie der Gears-Fan sein neuestes Tattoo gestochen bekommt, klickt hier aufs Video:

Gears 5 | Fan lässt sich die Heldin tätowieren

Das Besondere an der Aktion: Kait ist nicht das erste "Gears of War"-Motiv, das Marcus‘ Körper ziert. Bereits nach dem Release von Gears of War im Jahr 2006 fing er an, sich von einem Freund tätowieren zu lassen, der ebenso begeisterter Gears-Spieler ist.

Die beiden haben seitdem eine Historie zusammen, teilen ihre Leidenschaft zur Serie nicht nur durchs Spielen und das Lesen der Romane. Sie geht so weit, dass Marcus immer wieder zu seinem Kumpel nach München fährt, um sich das nächste "Gears of War"-Tattoo von ihm stechen zu lassen. Wie er uns verrät, sind alle Tattoos auf seinem Körper mit den Spielen verbunden, ein Bein hat er bereits gut damit gefüllt.

In unserer Leserschaft gibt es übrigens ebenso Leute, die sich ihre Leidenschaft zum Gaming auf der Haut haben verewigen lassen. Klickt auf die Bilderstrecke um eine Auswahl der coolsten Gaming-Tattoos unserer Leser und Leserinnen zu sehen:

Bei all diesen vielen Motiven: Findet ihr, dass euer Gaming-Tattoo auch einmal gezeigt werden sollte? Dann nutzt doch die Gelegenheit und zeigt uns in den Kommentaren eure Gaming-Tattoos, wir freuen uns, sie zu sehen.