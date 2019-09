Alte Liebe | Wrestlingstar Triple H spricht über seine Lieblingsspiele

Habt ihr euch schon einmal gefragt, was diverse Promis wohl so in ihrer Freizeit zocken? Im Wrestling scheinen die Überschneidungen mit Videospielen jedenfalls nicht unbedingt gering: WWE-Star Triple H plaudert nun über seine Lieblingsspiele.

Geht auch umgekehrt: Wrestling auf dem Spielebildschirm mit WWE 2K20

Eingefleischte Zocker, die nun auf Geheimtipps ihres kämpferischen Idols spekulieren, werden wohl eher enttäuscht sein. Wie die Kollegen von Gamerant berichten, beteuert Triple H schon seit Ewigkeiten kein Videospiel mehr gespielt zu haben. Seine aktive Zeit als Gamer liegt nämlich schon ein ganzes Weilchen zurück. Zu Beginn der 1980er Jahre habe er sich an Arcade-Automaten versucht, in die man damals einen Vierteldollar werfen musste, um sich der bewegten Pixel zu erfreuen, gestand die Wrestling-Ikone.

An einige der Spiele, mit denen er sich früher die Zeit vertrieben hat, kann sich Triple H jedoch noch erinnern. Galaga, Centipede, Pac-Man und Donkey Kong - beim letzterem handle es sich sogar um seinen Favoriten, gab der Wrestler zu. Aktuell scheint es mit der einstigen Jugendliebe aber weniger gut zu laufen, denn für ein derartiges Vergnügen findet Triple H momentan nur wenig Zeit. Trotzdem habe er aber noch einen Arcade-Automaten daheim rumstehen, wie er beteuerte.

Ganz dem Zocken abgeschworen hat Triple H aber nicht. So versuchte er sich in der Vergangenheit an dem vergleichsweise aktuellem Spiel Metal Gear Solid: Snake Eater, um sich unterwegs entspannen zu können. Eigener Aussage zur Folge habe er allerdings ein komplettes Jahr gebraucht, um den Ableger durchzuspielen. Woran sich Triple H wohl als nächstes versuchen wird?