Death Stranding | Die Handlung kurz erklärt - Community vs. Redaktion

Wenn es ein großes Thema gibt, das bei Death Stranding für Verwirrung und Diskussionen sorgt, dann ist es die Handlung. So richtig weiß noch keiner, worum es in Hideo Kojimas Death Stranding eigentlich geht. Wir haben Menschen aus der Community gefragt, ob sie in der Lage sind, die Story kurz und knapp zusammenzufassen – und auch eigene Erklärungen für euch.

Ein umherlaufender, pinkelnder Norman Reedus mit einem Baby am Bauch. Ein regelmäßig sterbender Nicolas Winding Refn alias Heartman. Ein Mads Mikkelsen, der zwar eine tragende Rolle spielt, aber selbst nicht so recht weiß, was Sache ist: Die Handlung von Death Stranding sorgt in der Gaming-Community für große Verwirrung.

Menschen aus ebendieser Community haben wir einmal gefragt, ob sie es schaffen, die Handlung von Death Stranding in 30 Sekunden zusammenzufassen. Die Ergebnisse sorgen wahrscheinlich für noch mehr Verwirrung, aber sind so lustig und teils bizarr, dass ihr sie gehört haben müsst. Klickt auf das folgende Video, um zu hören, wie Gamer versuchen, die Handlung von Death Stranding in nur 30 Sekunden zusammenzufassen:

Death Stranding | Story in 30 Sekunden - Spieler erklären die Handlung

Da sich unsere Experten Mandy und Olaf auch etwas schwer damit tun, einen roten Faden in die Erklärung zu bringen, hat sich Redakteur Michael einmal die Mühe gemacht, alle bisher vorliegenden Informationen zur Handlung von Death Stranding zusammenzutragen und erklärt euch die Story des Spiels – soweit bekannt - kurz und knapp. Klickt auf das folgende Video, um eine kurze Zusammenfassung aller bisher verfügbaren Infos zur Handlung von Death Stranding zu bekommen:

Death Stranding | Die Handlung erklärt - was zum Geier ist da los?

Auch wenn man also mit allen verfügbaren Informationen ein grobes Verständnis der Story bekommen kann, bleibt die Frage: Wie wird Death Stranding am Ende? Wird es dem Hype gerecht oder Spieler eher kalt lassen? In jedem Fall sind viele schon gespannt auf das Riesenprojekt vom "Metal Gear"-Urvater Hideo Kojima.

Gehört ihr zu denen, die sich auf Death Stranding freuen oder seid ihr eher skeptisch, was das Spiel angeht? Und wärt ihr in der Lage, einer anderen Person die Handlung verständlich zu erklären? Schreibt es uns in die Kommentare!