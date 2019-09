P.T. | Gruseliges Geheimnis Jahre nach Demo-Release entdeckt

Der Release von Hideo Kojimas Horror-Demo P.T. liegt bereits einige Jahre zurück. Das hält eingefleischte Fans jedoch nicht davon ab weiter nach Geheimnissen Ausschau zu halten. Eine wahrhaft gruselige Entdeckung wurde jüngst mithilfe eines Kamera-Hacks gemacht.

Wenn ihr in P.T. durch den nicht enden wollenden Flur eines Hauses schreitet, vernehmt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit die Stimme eines Geistes, der euch zu verfolgen scheint. Dabei handelt es sich um den Geist von Lisa, einer Frau, die auf brutale Weise von ihrem Ehemann ermordet wurde. Doch sind die Stimmen bloße Soundkulisse oder werdet ihr tatsächlich auf Schritt und Tritt von ihrer Erscheinung verfolgt?

Der Twitter-Nutzer Lance McDonald hat die Antwort auf diese Frage gefunden, und zwar mithilfe eines Kamera-Hacks:

In P.T., it's common to hear noises as if Lisa is right behind you, or see weird shadows moving around in front of you, but when you turn around, there's nothing there. I hacked the game to allow the player to see behind them without actually turning around and... pic.twitter.com/bj1P0ymIZ6