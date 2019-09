Die kreative Freiheit in Minecraft kennt fast keine Grenzen. Immer wieder toben sich Fans mit unzähligen und beeindruckenden Bauwerken aus. Ein neuer Trend, der sich nun in Minecraft etabliert, ist eher ungewöhnlich und auch ein wenig gruselig.

Minecraft geht neue Wege und entwickelt sich mit Minecraft Dungeons weiter:

Dass Fans von Minecraft riesige Welten und außergewöhnliche Bauwerke erschaffen, ist nichts Neues, doch seit etwa einer Woche kursiert ein neuer, ungewöhnlicher Trend in der Minecraft-Community, wie Kotaku in einem Bericht ausführlich zusammengestellt hat. Im Subreddit-Forum von Minecraft präsentieren etliche Spieler Bilder von riesigen Skeletten und ernten damit sehr viel Aufmerksamkeit.

Einige dieser “Bauwerke“ sind wie gigantische Menschen oder Riesen gestaltet, andere erinnern an übergroße verstorbene Minecraft-Tiere oder Monster.

Dieses Ungetüm erinnert an einen dahingeschiedenen Creeper. Quelle: Reddit, Typho157.

Vielleicht versuchen sich die Spieler mit diesen gruselig anmutenden Bauwerken in Halloween-Stimmung zu versetzen, was viele aber nicht wissen ist, dass es bereits riesige Fossile in der Grundversion von Minecraft gibt. Diese haben eine äußerst seltene Chance in der Welt generiert zu werden, aber sie existieren.

Sollte ihr also nicht das Glück haben, auf solche uralten Fossilien zu stoßen, dann könnt ihr euch ja auch an dem neuen Trend versuchen und ein riesiges Skelett eurer Wahl designen.

Wann und wo dieser Trend wohl entstanden ist, bleibt unklar. Ihr dürft euch aber wohl auf weitere interessante Trends aus der Minecraft-Community freuen, da der Fantasie in der Klötzchen-Welt keine Grenzen gesetzt sind. Was sind eure besten Bauwerke? Lasst es uns gerne wissen!