"Schnell, drück Kreuz!", klingt komisch? Tja, ist aber so. Zumindest laut Playstation UK. Nach einer weiteren, hitzigen Diskussion über die Benennung der Knöpfe des PlayStation-Controllers schaltete sich der Erfinder höchstpersönlich mit ein.

Eines der großen Mysterien der Gaming-Welt ist der "X-Knopf" von Controllern. Oder nein, doch der "Kreuz-Knopf"? Während sich Microsoft, Sony und Nintendo nicht auf einen gemeinsamen Platz auf dem Controller für das Symbol einigen können, gibt es bei der Bezeichnung von eben jenem Uneinigkeit in der Gaming-Community. Nachdem das Thema abermals auf Twitter hochkochte, schaltete sich Sony UK ein, um ein für alle Mal Klarheit zu schaffen:

Triangle Circle Cross Square If Cross is called X (it's not), then what are you calling Circle?🤔 https://t.co/dvQ19duemW

Dreieck, Kreis, Kreuz, Quadrat. Wenn Kreuz, "X" genannt wird (und das wird es nicht), wie nennt ihr dann "Kreis"?

Damit hat Sony nun offiziel Stellung bezogen.

Twitter-User "SIECrimson" geht derweil 2 Schritte weiter und erklärt den Unterschied zwischen einem "X" und einem Kreuz:

Because this debate grinds my gears, I'll finish it once and for all:



- Crosses have the same distance between each stick.

- Crosses form a square.



- Exes don't have the same distance between each stick.

- Exes form a rectangle.



Basic geometry. pic.twitter.com/gz8jCJd3Bn