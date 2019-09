In der letzten Nintendo Direct wurden unter anderem neue Taschenmonster aus Pokémon Schwert & Schild vorgestellt. Um eines davon gibt es jetzt schon, Monate vor Release, eine skurrile Geschichte.

Mit Mortipot erhält das "Pokémon-Kuriositätenkabinett" in Form einer Teekanne Zuwachs. Ja, ihr habt richtig gelesen. Es gehört zur Gattung der "Schwarztee-Pokémon".

Gestatten: Mortipot, auf Englisch: Polteageist.

Nach Müllsäcken, Sandburgen und Kerzenleuchtern gibt es jetzt also auch eine Teekanne. Hier hört die Kuriosität aber noch nicht auf: Alice, ihres Zeichens eine aufmerksame Twitter-Nutzerin, hat einen spannenden Beitrag im Pokémon-Board auf 4Chan gefunden und teilte diesen auf Twitter:

The person who posted this on VP years ago is probably shitting their pants right now pic.twitter.com/p1V1r0rOVq